Deceuninck | Wat verwacht u in 2024 van het aandeel?

De dalende rente is voor heel veel sectoren gunstig, maar zeker voor de bouw. Die sector heeft zwaar geleden onder de tsunami aan renteverhogingen door centrale banken. Voor aandeelhouders van kozijnen- en deurenmaker Deceuninck was er vorig jaar toch goed nieuws, namelijk de koersverdubbeling van de beursgenoteerde Turkse dochter Ege Profil (voor 89% in handen van Deceuninck). Ondanks de zwakke Turkse lira is de beurswaarde van Ege opgelopen tot €340 mln zodat die participatie haast volledig de beurswaarde van Deceuninck dekt.

Het bedrijf geeft geen tussentijdse kwartaalupdates, het is dus wachten tot eind februari om zicht te krijgen op de impact van de aanhoudende renteverhogingen op de jaarcijfers. De waardering is zonder meer laag, tegen 1 keer…