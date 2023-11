Partijleiders Omtzigt (NSC), Yeşilgöz (VVD), Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Wilders (PVV) – de lijsttrekkers van vier grootste partijen in de peilingen – gingen 16 november met elkaar in debat. Samen met ‘gewone’ Nederlanders debatteren ze over zorg, wonen, migratie en bestaanszekerheid. In onderstaande video zie je de meest opmerkelijke fragmenten.