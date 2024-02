Deal Intel en Microsoft ook van nationaal belang

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









In het Amerikaanse landsbelang zet Intel vol in op het ontwikkelen van de eigen chipgieterij waarmee het volledige productieproces voor geavanceerde computerchips op eigen bodem kan plaatsvinden. Intel Foundry, zoals het bedrijfsonderdeel voortaan gaat heten, kondigde gisteren op een groots evenement aan dat het Microsoft als klant heeft binnengehaald. Na het maken van de plannen en het binnenslepen van miljardensubsidies is het een belangrijke volgende stap in een ontwikkeling van historische proporties.





Microsoft , kantoor Brussel







Make America Great Again





Het belang van Intel Foundry mag niet worden onderschat. Op dit moment wordt het overgrote deel van alle geavanceerde…