De zonnepanelen paradox: productie hoger, aandelen…

Als u een jaar geleden in een thematische zonne-energie-ETF had belegd, zou u tot nu toe tussen de 37% en 46% van uw geld hebben verloren. Dit lijkt een paradox in een tijd waarin de productie van zonne-energie een recordhoogte heeft bereikt.

De energiecrisis die is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne heeft een buitengewone impuls gegeven aan de investeringen in hernieuwbare energie, vooral in Europa. Volgens een analyse van SolarPower Europe ligt de EU op koers om haar zelfopgelegde doelstellingen voor zonne-energie te halen, waarbij verschillende landen hun doelstellingen hebben overtroffen: de lidstaten hebben in totaal 90 GW aan zonne-energie toegevoegd die tegen 2030 moet worden geïnstalleerd.

Uit gegevens van de denktank Ember blijkt dat vorig jaar 22% van de elektriciteit in de EU werd opgewekt door zonnepanelen en windturbines, vergeleken met 20% uit aardgas. “Europa heeft het ergste van de energiecrisis vermeden”, zegt Dave Jones, hoofd data bij Ember. “De…

Lees verder bij www.morningstar.nl