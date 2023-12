De zaken die je als beginnende ondernemer als eerste moet regelen

Leestijd: 2 minuten

Ben je van plan om binnenkort een onderneming te beginnen en heb je nog veel vragen? Dan is dat logisch, want misschien heb je altijd in loondienst gewerkt of ben je net klaar met studeren. Maar wat heb je dan allemaal nodig om een onderneming te beginnen?

Domeinnaam registreren

In de eerste plaats is het van belang om een mooie website te bouwen. Natuurlijk is dit niet verplicht, maar tegenwoordig heeft vrijwel elke ondernemer een website, want dit is natuurlijk het visitekaartje van je bedrijf en de plek waar mensen contact met je opnemen.

Natuurlijk zijn er al miljarden websites op de wereld, dus daarom is het belangrijk om te checken of je domeinnaam nog beschikbaar is. Voor meer informatie daarover kun je op de website van Transip.nl kijken.

Rechtsvorm kiezen