De ‘Wrapped’-app voor Instagram is populair, maar zorgen omtrent privacy groeien

De app heeft ondertussen al miljoenen downloads. Gebruikers kunnen met Wrapped inzicht krijgen in de statistieken van hun Instagram account. De “Wrap Up” is ondertussen een heus fenomeen online. Youtube, Spotify, Reddit en nog veel meer online platformen geven al hun gebruikers aan het eind van het jaar een overzicht. Je meest beluisterde nummer, je meest gelikte post, dat soort zaken.

Deze wrap ups worden vervolgens veelvuldig gedeeld en genereren doorgaans veel interactie. Allemaal goed nieuws voor social media bedrijven, die zo graag reclame centen willen binnenharken. Er zit echter wel een verschil tussen het bovenstaande en de Wrapped-app voor Instagram. Youtube, Spotify, Reddit etc verzorgen de wrap up helemaal zelf. Wrapped is van een bedrijf dat geen enkele banden heeft met Meta. Nu heeft Meta zelf al geen beste reputatie op privacy gebied, maar het lijkt er op dat Wrapped Labs nog een tikje erger is.

De alarmbellen gaan gelijk al rinkelen bij het lezen…