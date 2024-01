De woning van Dennis Schouten in Almere is nog steeds niet verkocht

Dennis Schouten, die met Jan Roos het programma RoddelPraat maakt, kan niet afkomen van zijn appartement in Almere.

Hij zette het appartement al eerder te koop, haalde het van het de markt af, zette het weer te huur en nu staat het 47 vierkante meter tellende appartement weer te koop.

© Schouten Makelaars Almere

De woning staat te koop voor 297.500 euro

Dennis zijn instapklare appartement is gelegen in de wijk Homeruskwartier in Almere Poort.

Hij kocht deze woning omdat hij vaak in Amsterdam moest zijn.

Dennis, was werkzaam bij PowNed, hun kantoor zit in Amsterdam. Inmiddels maakt Dennis al sinds september 2020 RoddelPraat.

Hij begon samen met Mark Baanders, dat was echter geen succes. Sinds hij het programma maakt met Jan Roos, schieten de kijkcijfers omhoog.

