De wereldwijde vraag naar olie lijkt wel onverzadigbaar

Deze prijsstijging komt voornamelijk door twee belangrijke ontwikkelingen.

Ten eerste wordt er wereldwijd meer olie gebruikt dan ooit tevoren: iedere dag gaan er maar liefst 103 miljoen vaten doorheen. Ten tweede heeft Saudi-Arabië, een van de grootste olieproducenten ter wereld, besloten minder olie te gaan produceren. De totale wereldproductie bedraagt daardoor nu circa 100 miljoen vaten per dag.

Op de zogenaamde ‘futurecurve’, een grafiek die de huidige en toekomstige prijzen van olie toont, is goed te zien dat de vraag naar olie op dit moment groter is dan het aanbod. Een vat olie dat nu beschikbaar is, is 11% duurder dan een vat olie dat pas over een jaar geleverd kan worden.

Dit is opmerkelijk, omdat je normaal gesproken juist meer…