De waarheid over 5G: feiten tegenover angst

Dit jaar is het mobiele 5G-netwerk geïntroduceerd, wat heeft geleid tot aanzienlijke ophef, talloze vragen en zelfs protesten. Wetenschappers beweren dat 5G schadelijk is voor de gezondheid en dat het diverse nadelige gevolgen kan hebben. Maar is dit werkelijk het geval? In dit artikel lees je de ware feiten achter 5G en de werkelijke impact ervan op je gezondheid.

Introductie van 5G

Generatie 5 van het mobiele internet is aanzienlijk sneller dan 4G. Dit resulteert in vlotte prestaties, zelfs op drukke locaties. Voorafgaand aan de introductie van 5G waren er zowel voor- als tegenstanders onder wetenschappers. Sommigen beweren dat onze blootstelling aan elektromagnetische straling zou toenemen, terwijl anderen juist stelden dat blootstelling zou afnemen.

Niettemin is het belangrijk op te merken dat het mobiele netwerk moet voldoen aan blootstellingslimieten. Dit betekent dat de cumulatieve sterkte van alle elektromagnetische velden onder de vastgestelde…