De vriendin van Peter Gillis ziet er plots zorgwekkend uit (beelden)

Wendy van Hout, de nieuwe vriendin van Peter GIllis, ziet er niet zo fraai uit op het moment. Sterker nog: haar gezicht is nog nauwelijks herkenbaar. Het lijkt erop dat elke vrouw in een straal van 10 meter rondom Gillis er niet bepaald op vooruit gaat.

Nicolleke

Nicol Kremers is momenteel bewijs aan het verzamelen tegen Gillis om eindelijk gerechtigheid te krijgen. Naar haar eigen zeggen heeft de kaalkwab haar flink te grazen genomen. Zo zou hij op haar rug hebben gekauwd, een oorbel uit haar oor hebben getrokken en in haar borst hebben geknepen. Na een mentaal revalidatieproces in Thailand, is Nicol nu begonnen aan het schrijven van haar boek, waarmee ze bewustzijn voor huiselijk geweld wil creëren. Kortom: er is deze vrouw heel wat schade toegebracht.

Eigenaardig

Wat Nicolleke is aangedaan, lijkt Wendy tot op heden bespaard gebleven. We zien niks dan klef beeldmateriaal van haar en Gillis. Wendy plaatst zo goed als dagelijks foto’s en video’s op…