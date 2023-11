De vriendin van Peter Gillis laat haar stijve toeters zien: ‘Oh, mijn God!’

Peter Gillis mag wel in zijn handjes klappen. Zijn vriendin Wendy is, evenals zijn ex Nicolleke, alles en behalve preuts. Dat bewijst ze maar weer met de laatste aankoop die ze gedaan heeft. Het moest van ver komme (helemaal vanaf d’n andere kant van de Atlantische Oceaan), maar dan hedde ook wa.

Stijve toeters

Amerikaanse realityster Kim Kardashian heeft namelijk een bustehouder met ingebouwde tepels ontworpen. Zo wek je de illusie dat je chronisch stijpe toeters hebt. “Voor het schokeffect”, schreef de 41-jarige Kim destijds op Instagram, bij een promotievideo van het product.

‘Omg’

Je zou denken: wie koopt die zooi? De energieprijzen zijn toch niet meer te betalen, dus die stijve jetsers krijg je gratis en voor niks. Toch hebben een hoop borstbezitters maar liefst 62 dollar voor dit geintje neergelegd. De SKIMS Nipple Bra is namelijk volledig uitverkocht. Wie er net op tijd bij was om er eentje te bemachtigen? Je raadt het al: Wendy van Hout.

…