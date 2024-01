De (voorlopig) grootste batterij van Nederland is klaar!

Net voor de jaarwisseling heeft batterij ontwikkelaar SemperPower de grootste batterij van Nederland opgeleverd. Deze staat in de haven van Vlissingen, heeft een vermogen van 30 megawatt en een opslagcapaciteit van 68 megawattuur. Energieopslagsysteem Pollux is daarmee net iets groter dan de vorige recordhouder, Castor. Maar lang zal Pollux niet op zijn lauweren kunnen rusten. Er zijn alweer grotere systemen met meer capaciteit in aankomst.

Geen druppel groene stroom verspillen

Althans, dat is de ambitie. Batterij Pollux staat op de plek waar windenergie van windmolens die in zee staan land komt. Op deze plek moet straks ook een waterstoffabriek komen te staan. Daarmee is het de bedoeling overcapaciteit aan energieproductie duurzaam op te vangen. Dat is hard nodig, want het Planbureau voor de Leefomgeving wil dat er in 2030 gemiddeld 85% van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt.

Omdat de zon en de wind zich voorlopig weigeren te buigen naar de wil van de mens, is…