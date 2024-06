De Verschillen in Cannabis

Je hebt een lange dag gehad en je hebt zin om even een joint te roken. In Nederland is dit natuurlijk gewoon mogelijk en zo kan je bijvoorbeeld in Den Haag in bijna elke straat een coffeeshop vinden. Voor de liefhebbers is dit natuurlijk ideaal en zo wordt het ook goed gereguleerd in Nederland. Maar wat is cannabis nou eigenlijk, waar moet je op letten en wat zijn de verschillen precies? Wij leggen het allemaal haarfijn voor je uit in deze blog, zodat jij precies de ins en outs van cannabis weet.

Cannabis in Nederland

Cannabis wordt in Nederland best veel gebruikt en dit komt natuurlijk ook deels door de regeling die wij hier hebben. Het is niet zo zeer legaal in Nederland, maar we hebben het hier over een gedoogbeleid. Dit betekent dat het roken en kopen van cannabis getolereerd wordt, maar dat er wel bepaalde regels aan verbonden zitten. Zo mag je bijvoorbeeld maar maximaal 5 gram op zak hebben, ook mogen coffeeshops niet meer dan 5 gram aan dezelfde klant per dag verkopen en je mag niet deelnemen aan het verkeer als je onder invloed bent van cannabis. Daarnaast is het uiteraard best vanzelfsprekend dat je als minderjarige geen cannabis mag kopen of gebruiken.

Wat is cannabis?

We lijken eigenlijk allemaal wel te weten wat cannabis is, maar toch zijn er wel een paar verschillen en varianten waar de meeste mensen zich nog weleens in kunnen vergissen. Cannabis is afkomstig van de hennepplant en komt als drug eigenlijk voor in twee verschillende vormen, namelijk wiet en hasj. Hasj of hasjiesj is een soort hars, die kan variëren van bijna vloeibaar en olieachtig tot zeer hard. Op de bloemtoppen van de bovenste bladeren van een hennepplant zitten kleine harskliertjes en deze scheiden hars af, wat de hasj is. Als we het over wiet hebben dan bedoelen we de bloemtoppen van de plant.

Een goede coffeeshop

Er zijn in Nederland honderden coffeeshops die een vergunning hebben voor het verkopen van cannabis en hier kunnen klanten terecht voor hun favoriete bestelling. Alle coffeeshops worden gecontroleerd en moeten aan bepaalde eisen kunnen voldoen om te mogen verkopen. Zo mag een coffeeshop bijvoorbeeld geen harddrugs verkopen en minderjarigen mogen ook niet binnengelaten worden in een coffeeshop. Op die manier probeert de overheid het softdrugsbeleid toch een beetje te controleren en handhaven. Iedereen heeft weer een andere favoriet qua coffeeshop en zo kan het heel persoonlijk zijn wat de beste coffeeshop is.