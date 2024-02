De vernieuwde MotoGP-motor Yamaha vanuit alle hoeken

Yamaha heeft een pover MotoGP-seizoen 2023 achter de rug. Het merk uit het Japanse Iwata won geen enkele race, eindigde slechts driemaal op het podium en zag alleen Honda slechter scoren in het kampioenschap voor constructeurs. In het aankomende seizoen kan Yamaha daardoor profiteren van concessies, waaronder meer vrijheid bij de inrichting van de testwerkzaamheden en meer ontwikkelingsmogelijkheden. Met deze concessies hoopt Yamaha in 2024 een stap voorwaarts te zetten en de aansluiting bij de Europese fabrikanten weer te vinden.

Toch heeft Yamaha afgelopen winter ook niet stilgezeten, want tijdens de onthulling van de 2024-versie van de M1 is opgevallen dat er op aerodynamisch vlak enkele veranderingen zijn doorgevoerd. Aan de voorzijde is de vorm van de vleugel behoorlijk veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren, waarbij de filosofie van Aprilia duidelijk als inspiratie heeft gediend. Aan de zijkanten van de kuip zijn bovendien enkele flaps…