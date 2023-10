De verklaring van Giménez waarom hij aan de lopende band scoort – Voetbal International

Het doelpuntengemiddelde van Giménez in het shirt van Feyenoord is indrukwekkend. Daarmee treedt hij in de voetsporen van voormalig succesnummers in Rotterdam John Guidetti en Graziano Pellè. Guidetti scoorde gemiddeld een goal per wedstrijd, maar speelde slechts 23 duels voor Feyenoord. Pellè kwam in twee seizoenen tot een percentage van 0,88. Giménez (0.91) is de Italiaan voorbij en als hij zo doorgaat, komt zelfs het ongekende moyenne van Guidetti in zicht.