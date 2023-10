De ultieme warming-up voor hardlopers

Zin om hard te lopen en meteen van start gaan? Heel enthousiast, maar dat is niet verstandig. Besteed altijd eerst aandacht aan je warming-up. Deze wordt vaak vergeten, overgeslagen of onderschat, maar is o zo belangrijk voor elke hardloper! Dit geldt dus niet alleen voor alle beginnende hardlopers, maar ook als je traint voor een marathon of al jarenlang ervaring hebt. Net als voor iedereen die in de ochtend hardloopt of juist in de avond. Kortom: elke training begint met een warming-up.

Waarom is een warming-up belangrijk?

Fysieke voordelen

Ten eerste is het van belang je lichaam voor te bereiden op de inspanning die het gaat leveren. Je warmt je spieren op en maakt ze soepel, zodat het hardlopen makkelijker én leuker wordt. Daarbij verklein je de kans op blessures. Hardlopen is namelijk een belastende sport…