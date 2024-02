De ultieme gaming laptop? Dat is deze MSI Titan 18!

De MSI Titan 18 HX is een superdeluxe gaming laptop met tal van unieke features, waaronder een RGB haptisch touchpad en een magnesium-aluminium behuizing.

De MSI Titan 18 HX met 14e generatie Core processor en RTX 4080 videokaart levert ongekende gaming prestaties in laptopformaat.

Je wilt de beste gaming prestaties zonder aan een bureau gekluisterd te hoeven zitten? Dan zit je goed met de nieuwe MSI Titan 18 HX. Deze formidabele gaming laptop heeft een uitzonderlijk 18 inch 4K beeldscherm en meer dan genoeg rekenkracht om daarop elke game in topkwaliteit te laten schitteren.

MSI Titan 18 HX: alleen het beste is goed genoeg

Deze gaming laptop is niet bestemd voor de wikkers en wegers onder ons. Dit is een machine die van de bodem af ontworpen is voor wie de knoop doorhakt en alleen met het allerbeste genoegen neemt. Geen compromissen op het gebied van rekenkracht of opslag, maar ook een uitzonderlijk groot beeldscherm.

De diagonaal van 18 inch…