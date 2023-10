De toekomst van duurzame energie

Op dit moment beschouwt de Verenigde Staten waterstofhubs als een prioriteit waarvoor ze 7 miljard dollar aan subsidies beschikbaar stellen voor de ontwikkeling ervan. Ook Nederland boekt aanzienlijke vooruitgang op dit gebied, met Rotterdam als veelbelovende kandidaat om de waterstofhub van Europa te worden. In dit artikel lees je meer informatie over ontwikkelingen van deze hubs op waterstof in zowel Nederland als de Verenigde Staten.

Het beste alternatief voor olie

Om de klimaatdoelen te bereiken is het essentieel om te kijken naar nieuwe opties voor producten die aanzienlijke hoeveelheden uitstoot genereren. Met name blauwe en groene waterstof zullen hier een cruciale rol in spelen. Deze 2 soorten waterstof vormen aantrekkelijke alternatieven voor olie. Bovendien kunnen ze in de zware industrie worden toegepast. Afgezien van hun potentie als olievervangers, biedt waterstof ook de mogelijkheid om grote hoeveelheden energie via pijpleidingen te transporteren. In…