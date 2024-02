De toekomst van Cardano: Wat staat er te gebeuren in februari?

Ondanks het feit dat Cardano (ADA) gemiddeld een stijging vertoont in februari, is dit beeld niet altijd consistent geweest. Uit een analyse van de afgelopen zes jaar blijkt dat in vier van deze zes februari maanden geen significante stijging werd waargenomen.

Deze gemiddelde positieve trend wordt vooral beïnvloed door de buitengewoon succesvolle periode tijdens de bullrun van 2021. Aan de andere kant, wanneer Cardano een daling ervaart in deze maand, is deze daling meestal beperkt, waarbij de munt drie keer een daling tussen de 9% en 12% heeft doorgemaakt.

Cardano leidt in ontwikkelingsactiviteit

Opvallend is dat Cardano uitblinkt in ontwikkelingsactiviteit, zoals blijkt uit gegevens van het blockchain analyseplatform Santiment. Met 333 zogenaamde “commits” in de afgelopen maand staat Cardano bovenaan de lijst, voorbijgaand aan gerenommeerde projecten zoals Polkadot (DOT) en Kusama (KSM).

Het is verrassend te noemen dat Ethereum (ETH), vaak gezien als een…