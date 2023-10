De tijden van het late sprintraceweekend in Qatar

Zelden was de dominantie van een coureur zo groot als in het huidige Formule 1-seizoen. In dertien van de zestien races kwam Max Verstappen als eerste over de meet. Enkel in Saudi-Arabië, Azerbeidzjan en Singapore ging de eer naar een ander. Bovendien zette de Nederlander een unieke zegereeks neer door tussen Miami en Monza tien keer op rij te winnen, iets wat nooit eerder was gepresteerd. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat Verstappen dit seizoen tot wereldkampioen gekroond wordt.

Hoe kan Max Verstappen F1-kampioen worden in Qatar?

In Qatar kan het bijna niet meer misgaan voor Verstappen. De voorsprong op zijn eerste achtervolger, teamgenoot Sergio Perez, bedraagt liefst 177 punten. Wanneer de Nederlander in de sprintrace op zaterdag drie punten pakt, is het pleit al beslecht. Zelfs als Verstappen in Qatar tweemaal uitvalt, is de kans groot dat hij alsnog feest mag vieren. Perez moet gedurende het weekend minimaal 32 punten inlopen om zijn…