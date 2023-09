De tijden van het Formule 1-weekend in Italië

De Formule 1-coureurs en -teams hebben weinig tijd om bij te komen van het oranjespektakel in de Zandvoortse duinen. Na de race moesten alle spullen zo snel mogelijk ingepakt worden en laat in de avond reden de eerste vrachtwagens het circuitterrein alweer af: op naar Italië!

Op het legendarische circuit van Monza staat de laatste Europese race van het jaar op het programma. Nog eenmaal een ‘normaal’ tijdschema voor de Nederlandse F1-fan voordat er enkel nog geracet wordt in Azië, de Amerika’s en het Midden-Oosten. Het wordt voor de coureurs een flinke overgang van het bochtige Circuit Zandvoort naar het razendsnelle Autodromo Nazionale Monza.

Met name Ferrari is er veel aan gelegen om voor het oog van de tifosi een goed resultaat neer te zetten. De Scuderia kent geen gemakkelijk seizoen. Een sterk optreden op eigen bodem kan veel goed maken. Toch wijst alles erop dat het ook in Monza om de kruimels gaat die Max Verstappen en Red Bull laten…