De Teufel Ultima 25 Active lijken een mooi soundbar alternatief

De Teufel Stereo M 2 treden in het voetspoor van een set die acht jaar geleden al wist te imponeren als alternatief voor solo wifi luidsprekers.

Al is het bedrijf niet meer op de beursvloer aanwezig, tijdens IFA heeft Teufel altijd interessante aankondigingen. Zo ook dit jaar, al bezorgt de keuze tussen Stereo M 2 en Ultima 25 Active ons nu al hoofdbrekens.

IFA vindt elk jaar – behoudens wereldwijde pandemieën – plaats in Berlijn en Berlijn is ook de stad waar Teufel gevestigd is. Dat klinkt misschien als een toevallige samenloop van omstandigheden, maar kenners weten dat het in de laatste dagen van augustus praktisch een drie-eenheid is. Helaas hebben we Teufel de laatste jaren niet meer op de beurs zelf gespot, maar dat wil niet zeggen dat het merk niet van zich laat horen. Dit jaar toonde het de nodige nog te verschijnen producten, waaronder twee stereo speakersets, de Teufel Ultima 25 Active en de Stereo M 2. Beide verleidelijk, maar ook geheel…