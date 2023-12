De strijd tegen de ‘Most Wanted’ cybercriminelen

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Simen Van der Perre, strategic advisor bij Orange Cyberdefense, heeft samen met zijn team een dashboard ontwikkeld om ransomwaredreigingen te monitoren. Hij adviseert klanten in de beveiliging van hun IT-infrastructuur en daarvoor kijkt hij naar het landschap van cyberbedreigingen. Wij hadden een gesprek met de securityspecialist over de most wanted cybercriminelen.

“Ons security research center heeft een gigantisch dashboard gemaakt waarin we sinds 2020 het crimineel milieu aan het opvolgen zijn”, steekt Van der Perre van wal. “Daarbij ligt de focus op de dreiging van ransomware. Omdat zulke aanvallen meestal in verschillende stadia gebeuren, gaan er vaak heel wat weken over voordat een bedrijf ontdekt dat hackers in hun systemen zijn binnengedrongen. In veel gevallen stelen ze ook data, waarvan ze een kopie maken…