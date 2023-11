De strijd om lijfsbehoud van Thomas Letsch met VfL Bochum – Voetbal International

Onder trainer Thomas Letsch redde VfL Bochum vorig seizoen het Bundesligaschap. Deze jaargang wacht een nieuwe helse strijd. We reden naar het Ruhrgebied voor een weerzien met ex-Vitessenaren Thomas Letsch, Maximilian Wittek en Matus Bero in Bochum.

‘Goedemiddag, alles goed?’, klinkt het plots. Op het naast het Vonovia Ruhrstadion gelegen trainingsveld van VfL Bochum begroet Thomas Letsch zijn Nederlandse bezoek hartelijk. Hij probeert, tegen beter weten in, het gesprek in het Nederlands voort te zetten. ‘Ik kan veel volgen en begrijpen, maar praten doe ik het niet meer dagelijks, het wordt alleen maar minder’, verontschuldigt hij zich. We vervolgen het gesprek in het Engels en Duits.