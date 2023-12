De Solana koers blijft maar stijgen: Dit is waarom

Solana (SOL) blijft indruk maken. Recente maanden hebben een spectaculaire groei laten zien, waarbij Solana snel de top 10 van cryptocurrencies binnenstormde. Nu heeft de munt zelfs de vierde positie bereikt, na een indrukwekkende prijsstijging tot boven de $120.

Deze aanzienlijke toename heeft veel aandacht getrokken binnen de crypto-wereld en heeft bijgedragen aan het vestigen van nieuwe netwerkrecords. Volgens gegevens van The Block heeft het netwerk nieuwe records gevestigd voor het maandelijks aantal nieuwe en actieve adressen, ondanks dat de maand nog niet voorbij is.

Recordaantal nieuwe en actieve gebruikers

Het aantal actieve adressen op het Solana netwerk is met ongeveer 50% gestegen ten opzichte van november, tot meer dan 15,6 miljoen. Dit is een toename ten opzichte van het vorige record van 15,2 miljoen in januari van hetzelfde jaar. In december is het aantal nieuwe adressen op het netwerk gestegen tot een record van 6,8 miljoen, vergeleken met het vorige…