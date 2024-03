De Snapdragon 7+ Gen 3 is de eerste in zijn klasse met WiFi 7

De Snapdragon 7+ Gen 3 is een mobiele processor met een interessante mix van functies, bestemd voor nog relatief betaalbare, maar krachtige smartphones. (Beeld: Qualcomm)

Qualcomm heeft de Snapdragon 8s Gen 3 nog niet aangekondigd, of een nieuwe smartphone chip maakt alweer zijn opwachting. De Snapdragon 7+ Gen 3 volgt de Gen 2 op. Hoe verhoudt deze zich tot andere recente Qualcomm chips? Dat lees je hier.

Qua naamgeving lijkt Qualcomm goed te kijken naar Intel en AMD: duidelijkheid staat niet per se op de eerste plaats in de overwegingen. Na de Snapdragon 8s Gen 3, die langzamer is dan de Snapdragon 8 Gen 3, komt het nu met de Snapdragon 7+ Gen 3, die weer sneller moet zijn dan de Snapdragon 7 Gen 3 – die langzamer was dan de Snapdragon 7+ Gen 2. Voor nu dan maar het ezelsbruggetje: plus voor (meer) prestaties, s voor simpeler chips. Enfin, de Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, een chip die krachtiger is dan je zou vermoeden en waarschijnlijk in zogeheten…