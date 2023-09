‘De ruimtevaart bloeit, maar erin beleggen is moeilijk’

De ruimtevaartmarkt stijgt, maar de ruimtevaartaandelen niet. Het aantal gelanceerde objecten is de afgelopen vier jaar verviervoudigd (zie grafiek). De waardering van het niet-beursgenoteerde SpaceX is met $140 miljard nu groter dan die van Boeing of Lockheed Martin, maar investeren in de jonge, inherent risicovolle en kapitaalintensieve ruimtevaartindustrie is moeilijk.

Alle ruimte-gerelateerde ETF’s hebben de afgelopen vijf jaar minder rendement opgeleverd dan de S&P 500 Index. Virgin Orbit, een dochteronderneming van Virgin Galactic (ticker: SPCE), ging failliet. Toch breidt het belegbare universum zich steeds verder uit met bedrijven die zich bezig houden met raketten, satellieten, beelden en data. De innovaties die eruit voortvloeien vinden vaak ook een toepassing in aardse producten.

Ruimteonderzoek zorgt voor progressie

