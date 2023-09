De rol van koolhydraten in gewichtstoename

Het binnenkrijgen van koolhydraten is essentieel voor jouw lichaam. Jouw lichaam heeft deze voedingstof namelijk hard nodig om in leven te blijven.

Koolhydraten komen ook vaak terug wanneer de discussie gaat over gewichtsverlies, maar koolhydraten zijn misschien nog wel de meest populaire vijand wanneer het over gewichtstoename gaat.

Wij vertellen je in deze blog welke rol koolhydraten precies helpen bij het aankomen in gewicht, welke soorten koolhydraten er zijn en hoe jij op een gezonde manier koolhydraten in je dieet kunt verwerken.

Energiebalans en koolhydraten

Koolhydraten zijn een ontzettend belangrijke bron van energie.

Wanneer we meer koolhydraten binnenkrijgen dan verbranden dan leidt dat uiteindelijk tot gewichtstoename.

Koolhydraten zijn zo normaal in ons dieet omdat het een snelle en efficiƫnte bron van energie is.

Dit is logischerwijze handig voor mensen die moeite hebben met aankomen of die energie willen laden voor een…

Lees verder bij spelersvrouw.nl