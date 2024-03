De rol van de C-Level Assistant: ondersteuning voor topbestuurders

In het bedrijfsleven verwijst de term C-Level naar leidinggevende functies met het woord Chief in de titel. Denk hierbij aan functies zoals bijvoorbeeld de Chief Executive Officer (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO). In dit soort posities speelt men een cruciale rol bij het vormgeven van de strategie en het leiden van een organisatie naar haar doelen. Op dit niveau rapporteert men alleen nog aan een eventuele Raad van Bestuur en/of aandeelhouders op Executive Niveau. In dit blog richten we ons op de C-Level Assistant: assistants die belast zijn met het ondersteunen van topbestuurders. We gaan het hebben over een aantal strategieën om als C-Level Assistant sterke werkrelaties op te bouwen en bij te dragen aan de besluitvorming op het hoogste niveau in de organisatie.

#1 Toegang maximaliseren voor optimale impact

Zorg ervoor dat je maximale toegang hebt tot relevante informatie, systemen en documenten. Dit zorgt ervoor dat je de impact van je ondersteuning zo groot mogelijk…