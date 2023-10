de rivaliteit tussen Ajax en AZ – Voetbal International

Hun jeugdopleidingen concurreren met elkaar, op directieniveau vond een geruchtmakende transfer plaats en komende zondag wacht de confrontatie van de hoofdmachten. Tussen AZ en Ajax is het nooit saai.

Dit verhaal is afkomstig uit het VI-weekblad. Bekijkwat er nog meer in de laatste editie staat!

Het is rust bij de derby tussen de hoogste jeugdteams van AZ en Ajax als Paul Brandenburg het opstellingenformulier uit zijn broekzak plukt. Uit zijn hoofd dreunt hij de woonplaatsen op van de basisspelers van AZ. We horen Heiloo voorbijkomen, Langedijk, twee keer Wormerveer, Haarlem, Almere, tweemaal Alkmaar en drie keer Amsterdam. ‘Sommige jongens wonen bijna om de hoek’, grinnikt het hoofd opleiding in de bestuurskamer, met uitzicht op het hoofdveld van het jeugdcomplex. ‘Al moet ik toegeven dat een jongen die vandaag op de bank zit, Kasper Boogaard, van Texel komt.’