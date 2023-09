De rente lijkt maar een kant op te kunnen

De inflatie lijkt inmiddels op zijn retour, al vinden centrale banken het nog te vroeg om de overwinning te claimen. Een reden voor terughoudendheid is de aanhoudend krappe arbeidsmarkt, in ieder geval in de VS, die ertoe lijkt te leiden dat vakbonden hun kans schoon zien.

Zo worden GM, Ford en Stellantis sinds vandaag geraakt door een staking uitgeroepen door United Auto Workers. De UAW zet hoog in met zijn eisen, te hoog dus volgens de autofabrikanten.

BREAKING: The United Auto Workers started striking plants at each of the three legacy Detroit carmakers, setting up a potentially costly and protracted showdown over wages and job security https://t.co/z1XvCh0HqG pic.twitter.com/lKyFs9aipu

— Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2023