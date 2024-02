De rek is eruit bij Ahold Delhaize

Ahold Delhaize boekte over 2023 een recordomzet van €88,6 miljard, maar dat is geen reden tot een juichstemming. “We hebben elk dubbeltje om moeten draaien”, zei topman Frans Muller vanmorgen – en dat is terug te zien in de cijfers. Zonder een verbetering van de economische omstandigheden voor consumenten in 2024 zal het voor de grootgrutter een flinke klus worden om dit jaar opnieuw alle doelstellingen te halen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

In 2023 daalde de operationele winst met 23% door hogere kosten die nauwelijks nog konden worden doorgegeven aan de consument. Een groot deel van de daling kwam tot stand in het vierde kwartaal, bijvoorbeeld bij de winkels in de Verenigde Staten en online distributiekanaal Bol. Door interne kostenbesparing wist de grootgrutter er onderaan de streep nog een winst per aandeel uit te persen die nagenoeg gelijk was aan die van vorig jaar. Ahold Delhaize houdt voor 2024 stoïcijns vast aan het verdedigen van…