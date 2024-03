De Radeon RX 7900 GRE is AMD’s concurrent voor de RTX 4070 (Super)

AMD introduceerde de Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition eerder al in China. Nu het jaar van het konijn over is, brengt AMD deze kaart ook naar westerse markten.

De ‘nieuwe’ AMD Radeon RX 7900 GRE moet qua prestaties tussen de Radeon RX 7800XT en RX 7900XT vallen. In essentie is het een verder afgeknepen RX 7900XT, met enkele opvallende keuzes wat geheugen en stroomverbruik betreft.

AMD Radeon RX 7900 GRE: veel compute units, maar trager geheugen

AMD’s RX 7900 GRE beschikt over dezelfde gpu-chip als zijn grotere broers: de Navi 31 chip. Deze heeft maximaal 96 compute units, maar deze videokaart moet het doen met 80 ingeschakelde cu’s. De RX 7900XT heeft er maar vier meer, dus ogenschijnlijk zou de 7900 GRE slechts enkele procenten trager zijn. De grotere verschillen zitten echter in de geheugenopstelling. Zo mist de RX 7900 GRE een extra geheugenchip en heeft deze er slechts vier, net zoveel als de RX 7800XT. Dit zorgt voor een geheugenbus van…