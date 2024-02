de presentatie van de Ferrari F1 SF-24

De schijnwerpers zijn deze winter volop op het Formule 1-team van Ferrari gericht. De formatie uit Maranello is verantwoordelijk voor misschien wel de grootste transfer uit de F1-geschiedenis: vanaf 2025 rijdt meervoudig F1-kampioen Lewis Hamilton in het Ferrari-rood in plaats van de kleuren van Mercedes. Een sensatie, niet veel mensen hadden de overstap zien aankomen

Met de komst van Hamilton weet Carlos Sainz dat na drie jaar Ferrari de tijd voor hem erop zit. De Spanjaard moet na komend seizoen een nieuwe werkgever zoeken en de geruchtenstroom is al volop gaande. Met name een overstap naar Mercedes of Sauber behoort tot de mogelijkheden, maar het is zeker niet uit te sluiten dat de rijder nog een konijn uit de hoge hoed tovert en elders onderdak vindt.

Aan de andere kant van de garage is het rustiger. Charles Leclerc verlengde begin dit jaar zijn contract met een meerdere jaren, waardoor de Monegask in ieder geval tot en met 2026 vastligt. De…