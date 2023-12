De Polkadot koers is deze maand met 66 procent gestegen: Dit is waarom

De cryptomarkt blijft verrassen. Na opmerkelijke stijgingen van projecten zoals Solana (SOL) en Avalanche (AVAX) is nu Polkadot (DOT) aan de beurt.

Het platform, opgericht door Gavin Wood, is sinds het begin van deze maand met meer dan 66% gestegen, waarvan 14% in de laatste 24 uur. Hierdoor heeft DOT zijn hoogste koers van het jaar bereikt. Dit roept bij investeerders de vraag op wat ze van Polkadot kunnen verwachten in 2024.

Polkadot staat er goed voor

De sterke prestaties van Polkadot zijn onder meer terug te zien in een opmerkelijke toename van het gebruik van de blockchain. De Polkadot relay chain registreerde onlangs een recordaantal van 1 miljoen transacties op één dag, wat de hoogste activiteit in de geschiedenis van het netwerk betekent. Dit aantal overtreft het vorige record van 941.000 transacties, dat werd behaald tijdens de bullmarkt op 5 mei 2021. De toegenomen activiteit is voornamelijk te danken aan het groeiende gebruik van inscripties op de…