De ploeggenoot van Taylor en Brobbey die nu geniet in de Tweede Divisie – Voetbal International

In de rubriek De Basis gaat Voetbal International op zoek naar bijzondere verhalen in het amateurvoetbal. Deze week over Ian Beelen, die zich bij Ajax niet meer thuis voelde, nu voor ADO ’20 speelt en volgend seizoen verkast naar Spakenburg.

Van je negende tot je zeventiende in de opleiding bij Ajax spelen geeft geen garantie op een mooie profloopbaan. Sterker nog, als je als voetballer tot de conclusie komt dat het profwereldje toch niet jouw wereldje is, is het maar goed dat die garantie er niet is. Maak kennis met Ian Beelen, 21 jaar pas, generatiegenoot en voormalig ploeggenoot van Kenneth Taylor, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey, maar tegenwoordig speler van ADO ’20, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Deze week werd bekend dat Beelen volgend seizoen uit gaat komen voor Spakenburg.