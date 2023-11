De Philips 49B2U5900CH superwide monitor heeft een handig lampje

De Philips 49B2U5900CH is geen kleine monitor, maar met zijn enkele voet neemt hij toch minder ruimte in, dan twee exemplaren van 27-inch.

Een lampje dat je collega’s direct laat zien dat je aanspreekbaar bent – of niet: dat zit op de nieuwe Philips 49B2U5900CH monitor. Wij zijn vast niet de enigen die dat een goed idee vinden.

Iedereen die in een kantoor gewerkt heeft kent het: ben je net lekker in je flow, staat er een goedbedoelende collega aan je bureau met een vraag – of erger, om een praatje te maken. Had je maar een stoplicht om je mentale beschikbaarheid aan te geven. Dat is min of meer wat de Philips 49B2U5900CH biedt: een lampje, bovenop de webcam (die weer bovenop de monitor zit). Het licht op, op basis van je status in Teams. Ben je in gesprek? Dan geeft het rode licht aan dat de collega’s even niet moeten storen. Wat ons betreft op elke monitor een goed idee, maar in het geval van deze van Philips bijna essentieel: met zijn enorme…