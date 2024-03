De Pfaffs zetten hun villa in Brasschaat te koop. Zie foto’s

Jean Marie en Carmen Pfaff zijn dit jaar 50 jaar getrouwd en willen een nieuwe start maken

OVERVAL

Het jaar 2023 was een niet al te best jaar voor de Pfaffs. Carmen had rugproblemen en werd ook nog eens getroffen door een hersenbloeding.en alsof het allemaal nog niet genoeg was stond Carmen ineens oog in oog met drie overvallers in haar villa.

Logisch dat Carmen en Jean Marie een nieuwe start willen maken. Ook al omdat ze dit jaar 50 jaar getrouwd zijn. De Pfaffs hebben dan ook besloten om hun prachtige villa in het Belgische Brasschaat te koop te zetten.

VRAAGPRIJS

De villa is ook veel te groot geworden voor Jean Marie en Carmen en voelen zich na de overval uiteraard niet meer veilig. De vraagprijs is 965.000 euro en daar krijg je hun prachtige villa voor.

DIT HEEFT DE VILLA VAN PFAFFS TE BIEDEN

De woonoppervlakte bedraagt 377 vierkante meter. Er zijn vier slaap- en twee badkamers plus een tv kamer en een kantoorruimte in de villa te vinden….