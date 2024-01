‘De perfecte volgende stap in mijn carrière’ – Voetbal International

Kuijt heeft tot het einde van het seizoen getekend bij Beerschot, dat tweede staat op het tweede niveau van België. De voormalig aanvaller is de opvolger van de plotseling vertrokken Andreas Wieland: hij lijkt op weg naar LASK Linz.

Aan Kuijt nu de taak om Beerschot naar de Pro League te leiden. ‘Ik ben blij dat ik bij een club kan tekenen met zo’n mooie geschiedenis’, zegt Kuijt op de website van zijn nieuwe club. ‘Daar hou ik van, clubs met een rijke traditie en historie. Ik vond Beerschot de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om met heel veel energie en zin te beginnen aan deze nieuwe uitdaging.’

‘Wij hadden vanaf het eerste gesprek een heel erg goed gevoel bij Dirk’, vult sportief directeur Gyorgy Csepregi aan. ‘We zochten naar een jonge en moderne coach. Iemand met revanchegevoelens en een sterke drive. Iemand die er alles aan zal doen om hier te slagen en die persoon hebben we volgens ons gevonden in Dirk Kuijt. Via mijn netwerk hoorde ik…