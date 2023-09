De Oranje Leeuwinnen verliezen van Spanje en liggen eruit

De Oranje Leeuwinnen zijn vanmorgen uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK 2023. Onze Oranje Leeuwinnen namen het op tegen Spanje , waar ze uiteindelijk niet van wisten te winnen.

Onze Oranje Leeuwinnen verloren in de verlenging de wedstrijd met 2-1. Spanje scoorde de eerste goal in de 81e minuut door een penalty te scoren. Deze was veroorzaakt door een handsbal van Stefanie van der Gracht.

In de blessuretijd wist uitgerekend Stefanie te scoren en de stand gelijk te zetten. Toen gingen we verlengen.

In de eerste helft van de verlenging was Nederland een stuk beter. Spits Beerensteyn miste 1 grote kans, ook in de tweede helft kregen de Oranje Leeuwinnen nog twee grote kansen.

Supertalent Salma Parallelo wist in de 11e minuut de 2-1 te maken voor Spanje. Daardoor ligt Nederland er definitief uit.

