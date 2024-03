De OPPO Air Glass 3 AR-bril van 50 gram komt met AI-functies

De OPPO Air Glass 3 biedt diverse op AI gebaseerde functies, waaronder herkenning van spraakcommando’s en een ‘unblur’-functie voor foto’s.

Waar de Oppo’s eerste AR-bril, de Air Glass 1, slechts een halve bril met een enkele lens had, kreeg de Oppo Air Glass 2 een normale bril vorm. Deze was echter nog wel iets lijvig. De Air Glass 3 lijkt echter een nagenoeg normale bril.

Niets is echter minder waar, zo liet het bedrijf zien op MWC 2024 in Barcelona. De Oppo Air Glass 3 bril moet onder andere toegang bieden tot Oppo’s AI-assistent, mits gekoppeld via bluetooth aan een smartphone van het bedrijf.

Nieuwe (en oude) features van de OPPO Air Glass 3

De nieuwe AR-bril van Oppo weegt slechts 50 gram. Daarmee moet het draagcomfort een vergelijkbare ervaring opleveren als een gewone bril. De vorige generatie was wel nog nog een stukje lichter, met een gewicht van 38 gram. Net als de eerdere modellen maakt de Air Glass 3 gebruik van een microprojector, die…