De supportersvereniging van Ajax wacht nog altijd met smacht op de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar Sven Mislintat. De Amsterdammers stelden de Duitser in mei vorig jaar aan als directeur voetbalzaken, maar hij moest vier maanden later alweer vertrekken nadat onder meer uit onderzoek van de NOS bleek dat hij mogelijk heeft geprofiteerd van inkomende transfers in de zomerse transferwindow. Dat is de achterban van de huidige nummer vijf van de Eredivisie nog niet vergeten. “Niemand komt aan ons aller Ajax. De zaak Mislintat; de onderste steen moet boven!”

Ajax was zich er alles aan gelegen om zich dit seizoen te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang. De Amsterdammers werden in zowel de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Na de afgelopen zomer ging alles echter van kwaad tot erger. “De tweede…