De verleiding is groot om het nieuwe beursjaar knallend te beginnen. Oppassen. De technische barometer voor de AEX is gedaald van buy naar neutraal.

De komende maanden zijn twee dingen echt belangrijk. De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten en de rente. In het laatste kwartaal van 2023 was in de eurozone de inflatie beneden de 3%, slechts een derde van eind 2022. De prijzen zijn aangepast aan de hogere inflatie, maar niet aan de lagere. Dat kan een positief effect hebben op de winstmarge. De verzwakking van de economie beschermt markten voor een rentestijging.

Amerikaanse futures zijn neutraal. Ook Europa doet weinig. Azië kijkt eveneens de kat uit de boom: Nikkei -0,4%, Shanghai +0,2% en Hong Kong -0,8%. Euro/dollar 1,0964. Brent -0,5% op 75,52 dollar.

De ondergrens van de bandbreedte van de AEX ligt op 770 tegen 784 vanmorgen.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow…