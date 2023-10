De onbreekbare band tussen vader en zoon Steijn – Voetbal International

Met zijn gevoel voor de ruimte en drang naar het doel is Sem Steijn (21) ­uitgegroeid tot een belangrijke schakel voor FC Twente. Maar het tumult rondom zijn vader laat hem niet koud. ‘Tegen RKC had ik er echt last van.’

‘In aanleg is hij beter dan ik’, zei Maurice Steijn over Sem, zijn zeventienjarige zoon die hij net had laten debuteren voor VVV-Venlo. ‘Ik was geen bijzondere voetballer, maar Sem heeft wel iets speciaals. Hij heeft veel diepgang, scorend vermogen, een hartstikke goede pass, goede techniek, een uitstekend oog voor de ruimte. Ik was een meer controlerende middenvelder, eentje die het naast zijn passing van zijn tackles moest hebben. Sem is veel meer een stilist. Een nummer 10. Qua type lijkt hij op Davy Klaassen en Donny van de Beek. Jari Litmanen, daar heeft hij ook wat van weg. Hij kan zich vooral gaan onderscheiden met zijn inzichtelijke…