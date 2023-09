De olieprijs is onderweg naar de drie cijfers

Bijkomstigheid van de prijsstijging, is dat de gemiddelde olieprijs over de laatste 50 dagen, die nu $82,27 bedraagt, voor het eerst in twaalf maanden boven het gemiddelde van de afgelopen 200 dagen ($80,88) is uitgestegen.



Dit fenomeen staat bekend als een ‘golden cross’ en heeft historisch gezien een voorspellende waarde voor toekomstige prijsstijgingen in de komende maanden.

De olieprijs noteert momenteel ruim 25% boven het laagste niveau van dit jaar. Deze aanzienlijke stijging is het resultaat van een combinatie van factoren, waaronder productiebeperkingen en een historisch hoge vraag naar olie.

Ook een rol spelen de mogelijke plannen van Saudi Aramco, ‘s werelds grootste oliebedrijf (met een beurswaarde van $2213 mrd!),…