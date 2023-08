De nieuwste ratingwijzigingen door Morningstar

BNY Mellon Sustainable Global Real Return – van Silver naar Bronze

Francesco Paganelli

Hoewel dit beleggingsproces op hoog niveau voldoende goed gestructureerd is, blijft de complexiteit van de portefeuille gestaag toegenomen, waardoor de uitvoering een centrale rol speelt in het succes van de strategie. Dat vergroot naar onze mening de onzekerheid over de herhaalbaarheid van deze aanpak. En hoewel de strategie goed scoort in defensief opzicht, leidt de aanhoudende worsteling om op een consistente basis alpha te leveren ten opzichte van de categoriebenchmark bij ons tot enige twijfel.

Als gevolg hiervan verlagen we de Proces Pillar beoordeling naar Average. Het team verloor een waardevolle teamleider toen voormalig hoofd Suzanne Hutchins in 2022 plotseling overleed. Toch kan de groep rekenen op een groot aantal deskundige asset allocators en een uitgebreide, nieuw gevormde onderzoeksgroep. Omdat we vertrouwen blijven houden in de capaciteiten en ondersteunende middelen van het…

