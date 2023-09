De nieuwste ratingwijzigingen door Morningstar

Claire Liang

Deze strategie profiteert van een ervaren manager die een beproefde beleggingsaanpak toepast en wordt ondersteund door aanzienlijke analytische middelen, waaronder 26 analisten. Hoofdmanager Anh Lu brengt 28 jaar ervaring mee, waarvan 22 jaar bij T. Rowe Price, en leidt deze strategie sinds juni 2009. Ze heeft tijdens onze bijeenkomsten solide beleggingscases naar voren gebracht en de portefeuille op doordachte wijze opgebouwd.

Na een relatief hoog personeelsverloop in de eerste helft van 2022 heeft het team het afgelopen jaar een betere stabiliteit laten zien. Wel blijft het gebrek aan expertise op het gebied van de gezondheidszorg in het team een aandachtspunt. De bottom-up beleggingsbenadering is gericht op kwaliteitsgroei en zoekt naar bedrijven die over een periode van meerdere jaren houdbare winst- en cashflowgroei kunnen realiseren en tegelijk redelijke waarderingen hebben. Dit proces wordt consequent toegepast en heeft onder Lu’s leiding robuuste rendementen…

