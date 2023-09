De nieuwe Iphone 15 geïntroduceerd. Wat is de BTC prijs van een Iphone gedurende de jaren? ~ Crypto-Gids

Op het Apple evenement werd de nieuwe iPhone serie geïntroduceerd met zijn functies en prijs. Dus hoeveel BTC is er nodig om een nieuwe iPhone te kopen?

Op het Apple evenement van vandaag introduceerde het bedrijf zijn nieuwe producten en de iPhone 15-serie. De prijs van de iPhone 15 in de VS was ongewijzigd en vastgesteld op $799.

Dus hoeveel Bitcoin moet je uitgeven om de nieuwe iPhone te kopen, afhankelijk van het jaar? Hier is de hoeveelheid BTC die in die periode moet worden uitgegeven om elke nieuwe serie op de eerste dag te kopen:

iPhone 4s – 162 BTC

iPhone 5- 53 BTC

iPhone 5s – 5 BTC

iPhone 6 – 1,7 BTC

iPhone 6s – 2,8 BTC

iPhone 7 – 1,1 BTC

iPhone 8 – 0,19 BTC

iPhone X – 0,14 BTC

iPhone XS – 0,15 BTC

iPhone 11 – 0,068 BTC

iPhone 12 – 0,051 BTC

iPhone 13 – 0,018 BTC

iPhone 14 – 0,042 BTC

iPhone 15 – 0,031 BTC

Wanneer we dezelfde methode toepassen op Ethereum, komen er interessante gegevens naar voren:

iPhone 6s – 690,41 ETH

iPhone 7 – 52,17 ETH

iPhone 10 – 3,37…