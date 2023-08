De nieuwe Denon stereo AV-receiver: vier HDMI 2.1 aansluitingen

De Denon DRA-900H stereo AV-receiver valt op met zijn hoge aantal HDMI-aansluitingen, waarvan meerdere geschikt voor 8K en 4K120 video.

Veel televisies bieden maar twee snelle HDMI 2.1-aansluitingen. Wil je meerdere moderne consoles en/of een gaming pc aansluiten, dan kan je daarmee in de knel komen. De Denon DRA-900H lijkt bedacht om dat probleem op te lossen.

Op het vlak van beeldkwaliteit valt er, zeker in het luxere segment, weinig te verbeteren aan moderne televisies. Zo blijkt ook uit onze tv reviews. Qua geluidskwaliteit en aansluitingen is er wel winst te behalen, zo blijkt echter ook. Geluidskwaliteit is een oude uitdaging voor platte toestellen. Er is nu eenmaal weinig ruimte voor een grote klankkast, en zeker laagweergave lijdt daaronder. Maar ook aansluitingen zijn vaak een beperking. Behoudens de topmodellen van LG en Samsung beschikken de meeste tv’s maar over twee snelle, 48 Gbit/s HDMI 2.1-aansluitingen. Heb je én een PlayStation 5,…