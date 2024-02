De nieuwe betaalmethode voor winkels is niet weg te denken

De betaalmethode waar je niet meer omheen kan. Het is nu al een week geleden sinds er in Utrecht een opvallende ontwikkeling is aangekondigd over de Nederlandse crypto wereld. Knaken, een Nederlands crypto-platform, slaat de handen ineen met Buckaroo, een Nederlands online betalingsverwerker. De twee Nederlandse partijen rollen samen een gloednieuw betaalsysteem uit, genaamd ‘Settle’. Settle moet het mogelijk maken voor consumenten om met crypto valuta als bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) te betalen bij hun favoriete online winkels.

De betaaldienst voor betaalmethode

Settle is ontworpen om de kloof tussen de crypto-markt en alledaagse betalingen wat meer te overbruggen. Naast bitcoin en ethereum ondersteunt Settle nog ongeveer 150 andere cryptovaluta die beschikbaar zijn op Knaken.

Het meest opvallende aan Settle is dat het gebruikers in staat moet stellen om met crypto te betalen bij webshops zonder dat ze überhaupt een crypto wallet nodig hebben. Dat moet het eenvoudiger dan…